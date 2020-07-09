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9 июл 2020

Желто-белую зебру признали опасной

Желто-белую зебру признали опасной

Казалось бы, в подобном варианте переход становится более заметным — водитель не может его не увидеть. Теперь же такую раскраску внезапно признали опасной

Этот вывод следует из сообщения ЦОДДа — подразделения мэрии Москвы, которое отвечает за дорожное движение в столице. «В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Конечно, дело не в цвете, а в том, что в месте желто-белого перехода дорога практически без интервалов поперек покрыта толстым слоем дорожной краски.  ЦОДД для повышения безопасности движения на регулируемых перекрестках планирует отказаться от желто-белой разметки.

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Drom

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