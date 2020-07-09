Желто-белую зебру признали опасной

Казалось бы, в подобном варианте переход становится более заметным — водитель не может его не увидеть. Теперь же такую раскраску внезапно признали опасной

Этот вывод следует из сообщения ЦОДДа — подразделения мэрии Москвы, которое отвечает за дорожное движение в столице. «В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

Конечно, дело не в цвете, а в том, что в месте желто-белого перехода дорога практически без интервалов поперек покрыта толстым слоем дорожной краски. ЦОДД для повышения безопасности движения на регулируемых перекрестках планирует отказаться от желто-белой разметки.