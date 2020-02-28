Женевский автосалон отменят из-за коронавируса

Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Запрет действует с сегодняшнего дня и до 15 марта — именно в этот день должен был закрыться международный Женевский автосалон. Виновник печальных решений – коронавирус

Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта 2020 г., отменен из-за эпидемии коронавирса. Об отмене выставки сообщает Autonews.ru со ссылкой на представителей Skoda и Porsche. Официального заявления от организаторов выставки пока нет, однако министерство здравоохранения Швейцарии уже высказалось за отмену всех массовых мероприятий в стране.

В Китае, где находится эпицентр эпидемии нового типа вируса, уже был отменен или перенесен ряд крупных автомобильных мероприятий. Например, Пекинский автосалон и этап Формулы-1 в Шанхае, которые были запланированы на апрель 2020 года.