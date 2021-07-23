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23 июл 2021

Знаменитая Cobra возвращается!

Знаменитая Cobra возвращается!
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль пользуется бешеной популярностью у фанатов. Модель до сих пор поддерживается производителям в плане запчастей и сервисного обслуживания, а уж, сколько реплик было построено – не сосчитать. Правда, сегодня мы поговорим про электрическую «Кобру»

Электрическая AC Cobra – звучит, конечно, очень странно, но это самая настоящая «Кобра», которую будет производить та самая знаменитая английская фирма AC Cars. Несколько лет назад она переключилась на производство электрокаров и теперь, взаимодействуя с различными фирмами по производству электрических двигателей и аккумуляторов,  возрождает свое наследие!

Собственно в этот раз AC помогают специалисты из Falcon Elecrtic. Автомобиль оснастят  300-сильным электромотором и блоком батарей емкостью в  54 киловатт-часа. С места до 100 километров в час спорткар будет разгоняться приблизительно за четыре секунды, что соответствует характеристикам машины с бензиновым мотором.

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