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27 фев 2020

Знаменитый «Гелик» превратили в сверхмощный пикап

Знаменитый «Гелик» превратили в сверхмощный пикап

Тюнинг-ателье Brabus рассекретило пикап, который построен на базе внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Автомобиль носит название Brabus 800 Adventure XLP и будет представлен публике на автосалоне в Женеве

Можно сказать, что это официальный тюнинг. Так в Brabus увеличили дорожный просвет пикапа до 490 мм, а размер машины вырос до 5310 миллиметров. Из-за дополнительного обвеса ширина автомобиля увеличилась на 116 миллиметров. Пикап оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбодвигателем. Мощность агрегата составляет 800 л. с. 1000 Н·м крутящего момента.

Без сомнения, такая силовая установка должна обеспечивать хорошие динамические показатели . Собственно, у пикапа с ними полный порядок - до сотни новинка может разгоняться за 4,8 секунды. Интересно, что это уже не первая специальная модификация Mercedes-Benz G-Class от Brabus. В прошлом году тюнинг-ателье представило «заряженную» модификацию под названием G V12 900 One of Ten. Внедорожник получил бензиновый мотор V12 от спортивного седана Mercedes-AMG S 65. Для G-Class объем этого агрегата вырос до 6,3 л, а мощность возросла до 900 лошадиных сил. 

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