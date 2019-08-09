Седан и кроссовер Maserati получат уникальный интерьер

Он будет кожаным, и если вы начнете сомневаться в уникальности, то не спешите этого делать. Дело в том, что интерьер будет в буквальном смысле соткан

Да, Материалы для отделки кресел и панелей в этом случае представляют собой не единый кусок кожи, а полотно, сплетенное из множества полосок кожи наппа. Процесс, по сути, имитирует тканое полотно с тем отличием, что базовым материалом служат не нити, а полоски кожи.

Утверждается, что Maserati – первый в мире производитель, который решился применить такой тип отделки для автомобильных интерьеров. Именно поэтому тираж особых седана и кроссовера будет ограничен: на свет появится всего по пять десятков таких Quattroporte и Levante, причем в случае с седаном задействуют версию S Q4 GrandLusso, а основой для эксклюзивного кроссовера станет Levante в исполнении S GranSport.