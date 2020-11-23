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23 ноя 2020

Maserati превратила суперкар MC20 в покорителя снегов

Maserati превратила суперкар MC20 в покорителя снегов
Автор фото: фирма-производитель

Проект подготовили в рамках программы персонализации Fuoriserie

Компания Maserati распространила в соцсетях компьютерные изображения суперкара MC20, подготовленного для поездок на горнолыжные курорты. Купе снабдили креплениями для спортинвентаря и особыми шинами. Кузов «снегохода» выполнен в оранжевом цвете, над боковыми порогами имеются вставки, напоминающие сигнальную ленту. Салон сделали черно-белым с оранжевыми акцентами.

Этот дизайн относится к серии Futura – одному из трех стилистических направлений программы персонализации Maserati Fuoriserie, запущенной в этом сентябре. Данная коллекция предназначена для любителей техники и «индустриальных» оттенков. Две другие – это Corsa для поклонников классических гоночных ливрей и Unica для тех, кто ценит моду, искусство и культуру.

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