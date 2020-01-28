В Maserati собираются представить свой первый гибрид

По данным инсайдеров, на моторшоу в Пекине, которое пройдет с 21 по 30 апреля, компания Maserati покажет первую гибридную модель

До последнего времени Maserati оставалась в стороне от электрификации модельного ряда, однако согласно уточнённому плану, в ближайшие годы у итальянской марки появится несколько «зеленых» новинок. Источники Automotive News Europe уверены, что это будет заряжаемый от сети седан Ghibli. Правда, никакой информации о силовой установки бензоэлекрического седана пока нет и вряд ли она появится до начала Пекинского автосалона.

Сейчас «Гибли» оснащается бензиновым V6 3.0 (350 или 430 лошадиных сил) и таким же дизельным двигателем мощностью 250 либо 275 сил. Все агрегаты сочетаются с восьмидиапазонным автоматом. Привод — задний либо полный. Самая быстрая версия седана — Ghibli S Q4 — разгоняете до ста за 4,7 секунды. Дизельной машине с 275-сильным мотором на это требуется 6,3 секунды.