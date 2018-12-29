McLaren готовит особый спорткар

Производители спортивных автомобилей любят особые версии, в подобном недавно был замечен и McLaren, который решил вспомнить свое легендарное прошлое вместе с былой славой и выпустить интересный автомобиль

Инженеры долго думали, к какому же событию приурочить новую модель и остановились на пятидесятилетнем юбилее первой победы английской команды на бельгийском Гран-при Формулы 1, которое состоялось в 1968 году. В честь этого, без сомнения, великого для марки события, было решено взять модель McLaren 720S и слегка ее преобразить. Суперкар получил особый цвет кузова под названием Papaya Orange, дающий отсылку к ливрее гоночного автомобиля McLaren M7A, который под управлением Брюса Макларена пришел первым к финишу в гонке 50-летней давности.

На задних крыльях и на подголовниках сидений появилось изображение контуров бельгийской трассы «Спа-Франкоршам» в ее тогдашней конфигурации. Кроме того, новинка получила карбоновые накладки на порогах с надписью «1st McLaren F1 victory Belgian Grand Prix 9th June 1968 — Bruce McLaren», а также ключ зажигания с серебристой гравировкой «Spa 68». В общем, теперь автомобиль всем своим видом демонстрирует, что он до неприличия крут, правда, нет никакой информации о технических изменениях спорткара, возможно в этом отношении он остался обычным и тривиальным McLaren 720S.