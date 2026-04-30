30 апр 2026

McLaren готовит новый гиперкар для Ле-Мана

McLaren готовится вернуться к гонкам на выносливость с новым гиперкаром. Премьера модели состоится 4 мая

Гоночный прототип под названием MCL HY будет выступать в чемпионате мира по выносливости и дебютирует на гонке «24 часа Ле-Мана». Параллельно британцы покажут трековую модификацию MCL HY GTR, предназначенную для ограниченного круга покупателей. Обе версии разработаны в сотрудничестве подразделений McLaren Racing и McLaren Automotive.

Известно, что гоночный MCL HY получит шасси Dallara и двигатель V6 с двойным турбонаддувом, разработанный Autotecnica Motori. Какая силовая установка достанется версии GTR, пока не уточняется, однако подробности станут известны уже в день премьеры.

Последние новости

Этот McLaren F1 стал самым дорогим в истории марки

10 декабря 2025
McLaren F1

Редчайший McLaren F1 из коллекции султана Брунея может уйти с молотка за 1,76 млрд рублей

29 сентября 2025
McLaren 750S JC96 Edition (2025)

McLaren посвятил спецверсию 750S JC96 японскому чемпионату All-Japan Grand Touring Car

15 сентября 2025
McLaren W1 (2025)

McLaren представил 1275-сильный суперкар W1

07 октября 2024
McLaren P1

McLaren анонсировал преемника модели P1

27 сентября 2024
McLaren P1

Компания LEGO создала копию McLaren P1 и протестировала ее на треке

13 сентября 2024

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

