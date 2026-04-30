McLaren готовит новый гиперкар для Ле-Мана

McLaren готовится вернуться к гонкам на выносливость с новым гиперкаром. Премьера модели состоится 4 мая

Гоночный прототип под названием MCL HY будет выступать в чемпионате мира по выносливости и дебютирует на гонке «24 часа Ле-Мана». Параллельно британцы покажут трековую модификацию MCL HY GTR, предназначенную для ограниченного круга покупателей. Обе версии разработаны в сотрудничестве подразделений McLaren Racing и McLaren Automotive.

Известно, что гоночный MCL HY получит шасси Dallara и двигатель V6 с двойным турбонаддувом, разработанный Autotecnica Motori. Какая силовая установка достанется версии GTR, пока не уточняется, однако подробности станут известны уже в день премьеры.