Автомобильный портал Motorpage
27 сен 2024

McLaren анонсировал преемника модели P1

McLaren анонсировал преемника модели P1
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren анонсировала презентацию загадочной новинки, которая должна состояться 6 октября. Предполагается, что это будет преемник модели с цифрой 1

В опубликованном минутном видеоролике рассказывается про основные ценности и достоинства моделей F1 (1992-2000 гг.) и P1 (2013-2015 гг.), после этого следует дата “6 октября 13:00 по Британскому летнему времени”. Кто давно следит за новостями бренда McLaren, не удивится анонсу презентации новинки потому, что о преемнике говорят уже последние несколько лет.

Предполагается, что будущая модель с цифрой 1 также получит гибридную силовую установку. Она будет включать бензиновый V8 и электродвигатели. Суммарная мощность составит 1000 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
McLaren P1

Компания LEGO создала копию McLaren P1 и протестировала ее на треке

13 сентября 2024
McLaren Artura Spider (2025)

McLaren обновила Artura и показала версию в кузове кабриолет

27 февраля 2024
McLaren GTS (2024)

Представлен McLaren GTS

19 декабря 2023
McLaren 750S (2024)

McLaren представил новые спорткары

26 апреля 2023

McLaren не хватает денег на разработку нового автомобиля

05 декабря 2022

За руль болида «Формулы-1» сядут пенсионеры

14 октября 2022

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) «электричка» до города
Тест драйв
23 сентября 2024

Evolute i-Pro
"«Электричка» до города"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 4 0