McLaren анонсировал преемника модели P1

Компания McLaren анонсировала презентацию загадочной новинки, которая должна состояться 6 октября. Предполагается, что это будет преемник модели с цифрой 1

В опубликованном минутном видеоролике рассказывается про основные ценности и достоинства моделей F1 (1992-2000 гг.) и P1 (2013-2015 гг.), после этого следует дата “6 октября 13:00 по Британскому летнему времени”. Кто давно следит за новостями бренда McLaren, не удивится анонсу презентации новинки потому, что о преемнике говорят уже последние несколько лет.

Предполагается, что будущая модель с цифрой 1 также получит гибридную силовую установку. Она будет включать бензиновый V8 и электродвигатели. Суммарная мощность составит 1000 л.с.