Дела у британского производителя суперкаров McLaren в последние годы идут в горы, уже третий год компания бьет рекорды по чистой прибыли. Британцы рассказали о своих планах на ближайшее будущее.

В течение ближайших семи лет McLaren намерен выпустить 18 новых моделей. Согласно плану Track25 компания не намерена лезть в модный нынче сегмент кроссоверов, а останется верна выпуску исключительно суперкаров. К 2025 вся выпускаемая линейка суперкаров станет гибридной.

Кроме того, McLaren Automotive намерен разработать новые вспомогательные системы вождения и высокопроизводительные блоки батарей, способные питать электричеством суперкар до получаса в режиме гоночного трека.

В рамках Track25 McLaren инвестирует 50 миллионов фунтов стерлингов (почти 66 миллионов долларов) в строительство центра композитных материалов, который займется разработкой и производством сверхлегких комплектующих для суперкаров. В McLaren говорят, что сохранят локализацию производства машин на уровне не ниже 57 процентов.

В результате компания увеличит объем выпуска суперкаров на 75 процентов — до шести тысяч автомобилей в год. Новый план пришел на смену Track22, согласно которому McLaren уже инвестировал в развитие производства более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,32 миллиарда долларов). За счет этого с 2016 по 2022 годы компания выпустила и выпустит 15 новых моделей и модификаций суперкаров. До 2022 года у McLaren должны появиться новый гибридный автомобиль и полностью электрический суперкар.

