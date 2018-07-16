Автомобильный портал Motorpage
16 июл 2018

McLaren до 2025 года выпустит 18 новых моделей

McLaren до 2025 года выпустит 18 новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Дела у британского производителя суперкаров McLaren в последние годы идут в горы, уже третий год компания бьет рекорды по чистой прибыли. Британцы рассказали о своих планах на ближайшее будущее.

В течение ближайших семи лет McLaren намерен выпустить 18 новых моделей. Согласно плану Track25 компания не намерена лезть в модный нынче сегмент кроссоверов, а останется верна выпуску исключительно суперкаров. К 2025 вся выпускаемая линейка суперкаров станет гибридной.

Кроме того, McLaren Automotive намерен разработать новые вспомогательные системы вождения и высокопроизводительные блоки батарей, способные питать электричеством суперкар до получаса в режиме гоночного трека.

В рамках Track25 McLaren инвестирует 50 миллионов фунтов стерлингов (почти 66 миллионов долларов) в строительство центра композитных материалов, который займется разработкой и производством сверхлегких комплектующих для суперкаров. В McLaren говорят, что сохранят локализацию производства машин на уровне не ниже 57 процентов.

В результате компания увеличит объем выпуска суперкаров на 75 процентов — до шести тысяч автомобилей в год. Новый план пришел на смену Track22, согласно которому McLaren уже инвестировал в развитие производства более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,32 миллиарда долларов). За счет этого с 2016 по 2022 годы компания выпустила и выпустит 15 новых моделей и модификаций суперкаров. До 2022 года у McLaren должны появиться новый гибридный автомобиль и полностью электрический суперкар.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
McLaren 600LT

McLaren представил новый суперкар

02 июля 2018

McLaren 570S получит экстремальную версию

08 июня 2018
McLaren Senna

McLaren не будет делать кроссовер

21 марта 2018
McLaren

McLaren начал разработку электрического суперкара

14 марта 2018
McLaren BP23

Новый суперкар McLaren будет быстрее идеологического предка

13 марта 2018
McLaren 650S

McLaren представил суперкар в честь Айртона Сенны

11 декабря 2017

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура? Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"
- harley-davidson sport glide легким движением руки
Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"

Написано новостей:

2 1 5 7 3