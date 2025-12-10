Этот McLaren F1 стал самым дорогим в истории марки

McLaren F1 с шасси номер 14 был продан на аукционе в Абу-Даби за рекордные 25,3 млн долларов. На сегодняшний день это самая высокая цена за гражданский F1, даже несмотря на то, что автомобиль подвергся почти полной модернизации

Изначально данный экземпляр был окрашен в желтый цвет и входил в коллекцию королевской семьи Брунея. После нескольких смен владельцев автомобиль был отправлен в Англию, где пережил капитальное обновление. В частности, кузов перекрасили в белый цвет и оснастили пакетом High Downforce Kit, который включает иной бампер, крупный спойлер и дополнительные воздухозаборники. Кроме этого, была заменена оптика и установлена современная выхлопная система. Общая стоимость работ превысила полмиллиона долларов.

Примечательно, что до модернизации на автомобиле оставил свой автограф знаменитый гонщик Формулы 1 Михаэль Шумахер. После перекраски кузова автограф был утрачен, но, судя по финальной стоимости, экземпляр не потерял свою ценность.