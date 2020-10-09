McLaren готовится к премьере нового гибридного суперкара с битурбированным V6

Британская компания McLaren собирается уже в первом квартале 2021 года провести «одну из самых значительных в своей истории» премьер — гибридного суперкара, в котором будут реализованы передовые технологии. В рамках анонса McLaren опубликовал фотографии предсерийного прототипа новинки

Модель получит битурбированный гибридный V6, он придет на смену 4,0-литровому двигателю V8 с двойным наддувом. По словам генерального директора компании Майка Флюитта, грядущая новинка станет квинтэссенцией всего, чего McLaren достиг до сегодняшнего дня, и речь идет не об обновлении текущей линейки, а о машине следующего поколения.

Главный инженер McLaren Стив Уайт уточняет, что отдел по развитию гибридных силовых установок компании очень вырос за последние пару лет, поскольку в него вошли эксперты мирового уровня. Помимо новой силовой установки, мощность которой сейчас держится в секрете, McLaren обзавелся новым углепластиковым шасси Carbon Lightweight Architecture (MCLA), разработанным с учетом возможности установки высоковольтной батареи.