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9 окт 2020

McLaren готовится к премьере нового гибридного суперкара с битурбированным V6

McLaren готовится к премьере нового гибридного суперкара с битурбированным V6
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания McLaren собирается уже в первом квартале 2021 года провести «одну из самых значительных в своей истории» премьер — гибридного суперкара, в котором будут реализованы передовые технологии. В рамках анонса McLaren опубликовал фотографии предсерийного прототипа новинки

Модель получит битурбированный гибридный V6, он придет на смену 4,0-литровому двигателю V8 с двойным наддувом. По словам генерального директора компании Майка Флюитта, грядущая новинка станет квинтэссенцией всего, чего McLaren достиг до сегодняшнего дня, и речь идет не об обновлении текущей линейки, а о машине следующего поколения.

Главный инженер McLaren Стив Уайт уточняет, что отдел по развитию гибридных силовых установок компании очень вырос за последние пару лет, поскольку в него вошли эксперты мирового уровня.  Помимо новой силовой установки, мощность которой сейчас держится в секрете, McLaren обзавелся новым углепластиковым шасси Carbon Lightweight Architecture (MCLA), разработанным с учетом возможности установки высоковольтной батареи. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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