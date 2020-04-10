McLaren испытает биотопливо как альтернативу электрическим силовым установкам

Компания McLaren планирует построить опытный автомобиль, работающий на синтетическом топливе, чтобы оценить перспективность технологии как альтернативы электромобилям

Интересно, но операционный директор британской компании Дженс Лудманн уверен, что синтетическое топливо не способно полностью заменить электричество. Причина проста: эта технология еще находится в зачаточном состоянии, а серийных машин на электричестве с каждым годом становится больше. Лучший вариант, считает Лудманн — совместить биотопливо с гибридными силовыми установками, что позволит сделать суперкары намного «чище».

Между тем опыты с синтетическим топливом не являются чем-то новым для отрасли. Например, у Audi есть завод по выпуску синтетического дизеля, а еще — два гоночных такси RS 5 DTM, работающих на низкоуглеродном топливе от немецкой фирмы Aral. Тесты подтверждают, что по сравнению с обычным бензином, синтетика способна на 30 процентов сократить выбросы CO?.