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19 янв 2018

McLaren не будет делать кроссовер

McLaren не будет делать кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren не собиралась, не собирается и не будет разрабатывать кроссовер, который мог бы стать конкурентом Lamborghini Urus. Вместо этого компания сосредоточится на создании новых спортивных моделей.

Довольно смелое заявление, ведь именно кроссовер помог выжить Porsche, а сегодня за сегмент SUV взялись и производители суперкаров. Уже представлен Lamborghini Urus, Ferrari также подтвердила разработку спортивного кроссовера, по слухам подобная модель может появиться и у Bugatti.

Однако в McLaren сумели выжить за счет производства только спортивных автомобилей. Благодаря оптимизации расходов на их разработку и производство (например, в основе почти всех моделей лежит один и тот же монокок) и выпуску сверхорогих эксклюзивных спецсерий за которыми выстраиваются очереди, британцы не только остаются прибыльными, но и инвестируют в свое развитие. а также содержат команду в Формуле 1.

Вероятность создания кроссовера McLaren отверг шеф-дизайнер компании Дэн Пэрри-Уильямс. По его словам автомобили сегмента SUV (Sport Utility Vehicle) не являются ни спортивными, ни утилитарными. Кроме того они полностью противоречат концепции McLaren, так что компания просто увеличит количество спорткаров.

Согласно плану Track22 с 2016 до 2022 год  компания выведет на рынок 15 новых суперкаров и их модификаций. Часть из них уже представлена (а производство некоторых уже и прекращено), но в ближайшие четыре года нас ждут как минимум четыре полностью новые модели британской компании.
 

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При написании новости использовалась информация:
McLaren

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