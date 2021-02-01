McLaren определился с датой выхода нового электрокара

Компания McLaren Automotive раскрыла дату премьеры супергибрида Artura, который станет преемником модели Speedtail Машину представят 16 февраля.

Новый «Мак» машина интересная и, по своему, инновационная. Например, это будет первый в компании автомобиль, который будет построен на новой облегченной платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture. Мотор будет тоже интересным – первый гибрид V6, который сопоставим по отдаче с обычным мотором V8.

К сожалению, характеристики неизвестны. Озвучивают лишь, что запас «чистого» электрического хода составляет тридцать километров. Предполагаемая мощность силовой установки – около шестисот лошадиных сил.