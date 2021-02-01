Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2021

McLaren определился с датой выхода нового электрокара

McLaren определился с датой выхода нового электрокара
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren Automotive раскрыла дату премьеры супергибрида Artura, который станет преемником модели Speedtail Машину представят 16 февраля.

Новый «Мак» машина интересная и, по своему, инновационная. Например, это будет первый в компании автомобиль, который будет построен на новой облегченной платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture. Мотор будет тоже интересным – первый гибрид V6, который сопоставим по отдаче с обычным мотором V8.

К сожалению, характеристики неизвестны. Озвучивают лишь, что запас «чистого» электрического хода составляет тридцать километров. Предполагаемая мощность силовой установки – около шестисот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
McLaren Sabre by MSO (2021)

McLaren никогда не пойдет в стан кроссоверов

30 декабря 2020
McLaren Sabre by MSO (2021)

Самый быстрый McLaren рассекречен

23 декабря 2020

McLaren решил повременить с выпуском ультимативного суперкара

09 декабря 2020

McLaren придумал название для нового гибридного суперкара

24 ноября 2020

Мощность нового гибридного суперкара McLaren превысит 600 лошадиных сил

26 октября 2020
McLaren Hybrid Supercar Spy

Новый гибридный суперкар McLaren заметили на тестах

21 октября 2020

 Новости McLaren

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Mohave - kia mohave (2020) эволюционный держите шаг Тест драйв
29 января 2021

KIA Mohave
"Эволюционный держите шаг"
CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество
Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
Hyundai Genesis G90 L - genesis g90 l (2020) императорский паланкин
Тест драйв
24 января 2021

Hyundai Genesis G90 L
"Императорский паланкин"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 8 6