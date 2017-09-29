Компания McLaren все ближе к подготовке к запуску в серийное производство своего нового гиперкара с посадочной формулой 1+2, то есть водитель в нем располагается по центру, а два пассажира слева и справа.

Таким же был салон легендарного McLaren F1. Технические подробности о новом гиперкаре пока неизвестны. Вероятнее всего он построен на базе купе 720S, а в линейке займет место гибридного McLaren P1.

По словам представителей компании гиперкар получит продвинутую аэродинамику, карбоновые шасси и кузов, открывающиеся вверх двери и гибридную силовую установку мощностью более 1000 л.с.

В McLaren планируют выпустить 106 гиперкаров, которые пока носят внутризаводский индес BP23. Машину представят в 2019 году, стоимость каждого экземпляра составит около 2 миллионов евро.