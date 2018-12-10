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10 дек 2018

McLaren показал новый кабриолет 720S Spider

McLaren показал новый кабриолет 720S Spider

Компания McLaren представила новый открытый суперкар McLaren 720S Spider с 720-сильным мотором V8 и оригинальным каркасом. Официальный старт продаж новинки в родной Великобритании намечен на март 2019 года

Обычная модель - 720S - вышла в свет два года назад. Почему же кабриолета пришлось ждать так долго? Дело в том, что для данной модели пришлось заново переосмыслить всю конструкцию силового каркаса. Если в обычном (закрытом) 720S несущий каркас имеет замкнутую силовую структуру с мощным брусом над кокпитом, то в кабриолете мы имеем монокок в форме ванны, который во многом аналогичен  каркасам на прошлых поколениях автомобиля.  Безусловно есть и серьезные отличия. Например, в новом каркасе иначе выполнена конструкция задней стенки салона, к которой крепятся ремни безопасности, складная крыша и дуги безопасности. Теперь этот силовой элемент выполнен не из стали, а из углепластика, что позволило снизить массу на 6,8 кг.

К слову о весе, в автомобиле повсеместно применяется углепластик, например, двухсекционная складная крыша тоже сделана из этого материала.  В итоге,  сухая масса нового спайдера — 1332 килограмма,  если сравнивать со среднемоторной моделью Ferrari 488 Spider, то выигрыш Макларена — сразу 88 кг. Между тем в компании без тени сомнения, называют свою новую открытую модель самой легкой в классе.

Если говорить о силовой установке, то в новом кабриолете установлен двигатель от обычного 720S битурбомотор V8 4.0, развивающий 720 л.с. и 770 Нм, а в паре с ним работает 7-ступенчатый преселективный «робот» SSG. По сравнению с прежней моделью время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,0 до 2,9 с. Разница в ускорении до 200 км/ч куда значительнее - 7,9 с вместо 8,6 с. Кстати, до отметки в 300 километров в час, автомобиль добирается за 22 секунды.

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