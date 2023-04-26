McLaren представил новые спорткары

Компания McLaren рассекретила новую модель, которую называет самой лёгкой серийной машиной в своей истории – модель 750S. Новинку представили сразу в двух кузовах – родстер и купе

В конструкции модели применяется большое количество углепластика, в результате чего сухой вес спорткара равен 1281 килограмму. Родстер получился чуть тяжелее – на 45 килограммов. Любопытный факт - вес суперкара можно снизить дополнительно, но уже за доплату — к примеру, установить более лёгкие сиденья на углепластиковом каркасе.

Что касается силовой установки, то под капотом здесь расположен 750-сильный, четырехлитровый двигатель. Первые 100 км/ч купе и спайдер наберут за 2,8 секунды, время разгона до 200 км/ч составит 7,2 секунды.