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26 апр 2023

McLaren представил новые спорткары

McLaren представил новые спорткары
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren рассекретила новую модель, которую называет самой лёгкой серийной машиной в своей истории – модель 750S. Новинку представили сразу в двух кузовах – родстер и купе

В конструкции модели применяется большое количество углепластика, в результате чего сухой вес спорткара равен 1281 килограмму. Родстер получился чуть тяжелее – на 45 килограммов. Любопытный факт - вес суперкара можно снизить дополнительно, но уже за доплату — к примеру, установить более лёгкие сиденья на углепластиковом каркасе.

Что касается силовой установки, то под капотом здесь расположен 750-сильный, четырехлитровый двигатель. Первые 100 км/ч купе и спайдер наберут за 2,8 секунды, время разгона до 200 км/ч составит 7,2 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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