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2 июл 2018

McLaren представил новый суперкар

McLaren представил новый суперкар
Автор фото: фирма-производитель

У автомобильного отделения компании McLaren дела идут все лучше, и она продолжает постепенно расширять модельный ряд. Новый суперкар входит в «бюджетную» линейку Sport Series.

Суперкар получил индекс 600LT, в котором буквы обозначают «long tail», то есть «длинный хвост». Такие прозвища носили гоночные автомобили, которые принимали участие в соревнованиях в классе GT в середине 90-х годов прошлого столетия.

Базой для суперкара послужил McLaren 570S, а 600LT, по сути, является его заряженным вариантом. При этом последний на 74 мм длиннее, а около 23 процентов деталей конструкции новые.

Суперкар получил диффузор из углеволокна и выхлопную систему в стиле эксклюзивного суперкара Senna, с выведенными вверх трубами. Среди опций: карбоновая крыша, сиденья от Senna и ряд других элементом из углеволокна. С ними масса суперкара снижается на 97 кг до 1247 кг.

В движение суперкар приводится 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом от 570S, но для 600LT его мощность повысили с 570 до 600 л.с. В компании не раскрывают динамические характеристики 600LT, но базовый 570S до «сотни» разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость равна 328 км/ч.

McLaren 600LT будет выпущен ограниченным тиражом: британцы будут собирать модель всего 12 месяцев, начиная с октября этого года. Стоимость суперкара составляет 185,5 тысяч фунтов стерлингов или около 244 тысяч долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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