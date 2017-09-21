Видеоигра Gran Turismo для приставки Sony PlayStation уже много лет является культовой и многие производители «разрабатывают» модели специально для нее, то есть новинки не выходят за пределы виртуального мира. Но, зачастую, в них можно увидеть решения, которые будут применяться на серийной продукции в будущем.

Вот и компания McLaren представила свой новый суперкар, который будет «жить» исключительно на гоночных трассах Gran Turismo Sport. Суперкар получил имя Ultimate Vision GT. В компании сразу оговорились, что ни о каком реальном будущем данной модели не может идти и речи, но некоторые решения вполне могут найти применение на моделях McLaren будущего. Причем, весьма отдаленного — после 2030 года.

«Дизайн автомобиля полностью описывает его предназначение, это окончательное выражение основополагающих принципов McLaren, которые мы уже установили и которые установим в 2030-х годах», — заявил шеф-дизайнер компании Роб Мелвилл.

McLaren Ultimate Vision GT оснащен гибридной силовой установкой состоящей из 4-литрового 2-цилиндрового двигателя V8, который приводит в движение задние колеса и двух электромоторов спереди (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность — 1150 л.с. и 1275 Нм крутящего момента. Кузов и силовая структура машины изготовлены из углеволокна благодаря чему ее вес составляет всего 1000 кг.