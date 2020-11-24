McLaren придумал название для нового гибридного суперкара

Новый суперкар McLaren, который назовут Artura, получит гибридную силовую установку на базе мотора V6

Новый суперкар McLaren, который получит гибридную силовую установку, назовут Artura. Как сообщает Carscoops, автомобиль поступит в продажу в первой половине следующего года. Цены на машину будут названы позднее. Машину оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового битурбомотора V6. Автомобиль сможет передвигаться на одной электротяге. Запас хода Artura пока не известен. В компании лишь подчеркнули, что его хватит для «повседневных городских поездок».

Автомобиль построят на новой платформе MCLA, которая является собственной разработкой McLaren. В модельном ряду бренда новинка займет место между GT и 720S. Двухместный суперкар станет частью «младшего» семейства Sport Series. Как утверждает Autocar, совокупная мощность новинки превысит 600 лошадиных сил. На одной электротяге машина сможет проехать чуть больше 30 километров. Снаряженная масса суперкара составит около 1500 килограммов, благодаря широкому применению карбона в конструкции машины.