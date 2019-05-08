McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

Компания McLaren опубликовала новую фотографию «суперкара для дальних поездок» и назвала дату дебюта модели. Публичная презентация McLaren GT состоится 15 мая

С помощью McLaren GT производитель попытается поменять представление о сегменте гранд-туреров в целом: новый суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, предложит покупателям просторный салон с местом для багажа, а также управляемость, которую не встретить на других GT-моделях.

Сообщается что свою «ДНК» новая модель разделит с супергибридом McLaren Speedtail. Хотя технические характеристики McLaren GT держатся в секрете, можно сделать предположение, что под «ДНК» производитель подразумевает, что новинка позаимствует всю техническую часть у суперкара Speedtail. Напомним, что он носит звание самого быстрого автомобиля в истории марки. Суперкар оснащен гибридной силовой установкой, мощность который составляет 1 050 лошадиных сил.