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8 май 2019

McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»

McLaren раскрыл внешность «суперкара для путешествий»
Автор фото: фирма-производитель

Компания McLaren опубликовала новую фотографию «суперкара для дальних поездок» и назвала дату дебюта модели. Публичная презентация McLaren GT состоится 15 мая

С помощью McLaren GT производитель попытается поменять представление о сегменте гранд-туреров в целом:  новый суперкар обеспечит высокий уровень комфорта, предложит покупателям просторный салон с местом для багажа, а также управляемость, которую не встретить на других GT-моделях.

Сообщается что свою «ДНК» новая  модель  разделит с супергибридом McLaren Speedtail.  Хотя технические характеристики McLaren GT держатся в секрете, можно сделать предположение, что под «ДНК» производитель  подразумевает, что  новинка позаимствует всю техническую часть у суперкара Speedtail.  Напомним, что  он носит звание самого быстрого автомобиля в истории марки. Суперкар оснащен гибридной силовой установкой, мощность который составляет 1 050 лошадиных сил.

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