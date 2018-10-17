McLaren Speedtail - духовная преемственность

26 октября состоится премьера нового гиперкара от McLaren. Новинка является духовным преемником легендарной модели F1. Несмотря на полную секретность, некоторые характеристики уже известны

Главная особенность нового автомобиля - его мощность. По заявлению представителей компании, она составит 986 лошадиных сил. Кроме того, силовая установка будет гибридной, однако ни объем, ни другие характеристики мотора пока не известны. Зарубежное издание Motortrend считает, что новый McLaren будет обладать максимальной скоростью более 390 километров в час - это сделает его быстрейшим из всех автомобилей McLaren и одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

Дизайн хранит в себе не меньше откровений. Например, модель будет иметь центральное сиденье водителя и два пассажирских сиденья с обеих сторон, как это было реализовано на модели F1. Собственно сами представители марки называют дизайн автомобиля футуристичным и «максимально оптимизированным». Речь идет о том, что каждый McLaren Speedtail может быть персонализирован под своего владельца. К слову, всего будет произведено 106 автомобилей, столько же было продано легендарных McLaren F1. Ориентировочная стоимость нового Speedtail составит 2,3 миллиона долларов. Производство модели предполагают запустить в конце 2019 года, хотя премьера модели состоится уже 26 октября. Клиенты увидят автомобиль еще раньше - на частном мероприятии в Лондоне.