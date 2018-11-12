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12 ноя 2018

MClaren выводит Speedtail на тесты

MClaren выводит Speedtail на тесты
Автор фото: фирма-производитель

Не так давно мы уже писали об этой модели, правда, автомобиль  тогда еще не был представлен. Сейчас покровы уже сорваны, так как MClaren вывел свой гипперкар на тестовые испытания

Характеристики модели действительно удивляют. Сверхлегкий карбоновый монокок, гибридная силовая установка V8 твин-турбо - все это нам дает массу в 1430 килограммов, мощность в 1050 лошадиных сил и разгон до 300 километров в час за 12,8 сек. Кстати, это немного быстрее, чем у Bugatti Chiron (примерно на 0,3 секунды). Все говорит о том, что MClaren сделали один из быстрейших автомобилей в мире. Во всяком случае, в своем модельном ряду точно.

Что касается тестовых испытаний, то их программа предполагает исследование Speedtail на специальных площадках и дорогах общего пользования. Надежность и эффективность силовой установки будут проверять в Европе, Северной Америке и Африке. Стоит отметить, что всего будет собрано 106 McLaren Speedtail, которые уже распроданы. Клиенты получат свои автомобили в 2020 году.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторамблер, РБК

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