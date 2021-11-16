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16 ноя 2021

McLaren заявил, что не прейдет во власть Audi

McLaren заявил, что не прейдет во власть Audi
Автор фото: фирма-производитель

Буквально утром сегодняшнего дня мы писали о том, что компанию Mclaren  могут купить по частям два автопроизводителя – Audi и BMW. Последние сразу заявили, что ни о чем таком не думают, Audi же оказались менее радикальными в своих формулировках, и заявили, что подобное развитие событий, в принципе, возможно.

Сейчас  комментарий дали и в самом McLaren, заявив, что никаких изменений в структуре компании не происходит, хотя автопроизводитель постоянно находится в поиске партнеров для сотрудничества.

В то же время, европейские СМИ продолжают утверждать, что до конца года обе компании, все таки, представят  свои предложения по приобретению McLaren бахрейнскому фонду Mumtalakat, которому принадлежат 42 процента акций британской компании.

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