McLaren заявил, что не прейдет во власть Audi

Буквально утром сегодняшнего дня мы писали о том, что компанию Mclaren могут купить по частям два автопроизводителя – Audi и BMW. Последние сразу заявили, что ни о чем таком не думают, Audi же оказались менее радикальными в своих формулировках, и заявили, что подобное развитие событий, в принципе, возможно.

Сейчас комментарий дали и в самом McLaren, заявив, что никаких изменений в структуре компании не происходит, хотя автопроизводитель постоянно находится в поиске партнеров для сотрудничества.

В то же время, европейские СМИ продолжают утверждать, что до конца года обе компании, все таки, представят свои предложения по приобретению McLaren бахрейнскому фонду Mumtalakat, которому принадлежат 42 процента акций британской компании.