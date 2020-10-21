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21 окт 2020

Новый гибридный суперкар McLaren заметили на тестах

Новый гибридный суперкар McLaren заметили на тестах

Автомобиль построят на новой платформе MCLA, которая является собственной разработкой McLaren. В состав гибридной силовой установки войдет бензиновый битурбомотор V6

Также на ней в будущем планируется построить электрокары компании. В состав гибридной силовой установки войдет бензиновый битурбомотор V6. Все остальные технические характеристики суперкара пока держатся в секрете.

По данным Motor1, премьера машины состоится в первой половине следующего года. В модельном ряду бренда новинка займет место между GT и 720S. В самом McLaren суперкар назвали «одним из самых значительных открытий» для компании.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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