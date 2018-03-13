Еще в прошлом году McLaren анонсировал создание нового суперкара в рамках линейки Ultimate Series. Он должен стать не только самым быстрым автомобилем в нынешней линейке компании, но и знаковым.

Машина, которая носит индекс BP23, посвящена культовому суперкару McLaren F1. В прошлом году компания опубликовала фотографию машины и рассказала о том, что посадка в BP23 будет такой же, как в McLaren F1 1+2. То есть водитель по центру, а два пассажира немного сзади по бокам.

Сейчас же компания опубликовала новые тизеры, на одном из которых изображен виртуальный дисплей приборной панели с цифрами 243. Они явно означают максимальную скорость в милях/час, то есть BP23 сможет разогнаться до 391 км/ч. Суперкар McLaren F1 разгонялся «всего» до 242 миль/час.

Технические подробности о McLaren BP23 пока держатся в секрете. Судя по максимальной скорости суперкар получит гибридную силовую установку, так что его можно считать toit и наследником McLaren P1.

Всего британская компания сделает 106 экземпляров BP23, который наверняка получит имя собственное, как это вышло с Senna. Каждый из них стоит 2,5 миллиона долларов. Не спешите в банк: все автомобили уже распроданы.

