Представлен гоночный болид, который построили из Lego

Гоночный коллектив McLaren F1 Team начал сотрудничество с производителем конструкторов с Lego. Первым продуктом данного партнерства стал полноразмерный макет болида McLaren MCL35 образца 2021 года, на котором выступают австралиец Даниэль Риккардо и британец Ландо Норрис

На создание машины ушло более двухсот тысяч деталей, а все работы были выполнены в течение двух тысяч часов. Надо сказать, что этот макет не способен самостоятельно передвигаться, однако, он является достаточно детализированным. К примеру, здесь есть имитация работающих поршней или блокировки заднего дифференциала. Отдельной гордостью создателей «лего-болида» является гоночный штурвал с работающими кнопками и дисплеями.

Отметим, что реальный гоночный болид приводится в движение полуторалитровым турбированным мотором V6 и мощностью около 900 лошадиных сил. Двигатель полностью разработан подразделением Mercedes AMG и на сегодняшний день он является одним из самых мощных гоночных моторов.