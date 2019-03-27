Спорткар из кубиков

Конструкторы Lego можно уважать хотя бы за то, что они исполняют мечты. Желаешь свой собственный спорткар, например, так возьми пятьсот тысяч деталек и построй свой собственный McLaren Senna

C цифрой в 500 тысяч мы немного ошиблись. Ровно 467 854 отдельных элементов конструктора и почти три тысячи часов понадобилось команде из 10 сертифицированных моделистов на сборку полноразмерной копии экстремального гиперкара McLaren Senna. Общее время, включая разработку дизайна модели, составило 4935 часов. В общей сложности к работе над уникальным проектом привлекли 42 сотрудников Lego.

Интересно, что данная модель использует детали от настоящего автомобиля: карбоновое кресло, руль, педали, а также шильдики и колеса с покрышками Pirelli. Двери «гиперкара» сделаны съемными, чтобы можно было сесть за руль машины и завести «двигатель», который также выполнен из кубиков Lego.

К слову, до McLaren Senna Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей и 13 тысяч часов работы.