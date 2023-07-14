Omoda расширяется на запад

Китайская автомобильная компания Omoda заявила, что планирует официально закрепиться на европейском рынке. Одной из новых стран экспорта автомобилей станет Испания

Впервые китайский бренд дебютировал в 2022 году на автомобильных рынках России и Казахстана. На данный момент модельный ряд компании в России состоит из кроссовера C5 и седана S5. Но точно пока не известно, какая модель компании приедет в Испанию первой.

До конца 2023 года линейка пополнится усиленной версией седана S5 GT и электрическим кроссовером E5. Напомним, что GT версия получила турбомотор объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Известно, что Omoda E5 будет оснащаться единственным мотором на передней оси, но других технических подробностей компания пока не раскрывает.