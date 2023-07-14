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14 июл 2023

Omoda расширяется на запад

Omoda расширяется на запад

Китайская автомобильная компания Omoda заявила, что планирует официально закрепиться на европейском рынке. Одной из новых стран экспорта автомобилей станет Испания

Впервые китайский бренд дебютировал в 2022 году на автомобильных рынках России и Казахстана. На данный момент модельный ряд компании в России состоит из кроссовера C5 и седана S5. Но точно пока не известно, какая модель компании приедет в Испанию первой.

До конца 2023 года линейка пополнится усиленной версией седана S5 GT и электрическим кроссовером E5. Напомним, что GT версия получила турбомотор объемом 1,6 л. Мощность - 150 л.с., а крутящий момент - 290 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Известно, что Omoda E5 будет оснащаться единственным мотором на передней оси, но других технических подробностей компания пока не раскрывает.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Журнал auto.ru

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