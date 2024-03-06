Почему стоит присмотреться к Omoda C5 этой весной?

Стало известно, что компания Omoda в этом месяце снизила стоимость своей самой популярной модели C5. Максимальная скидка, которая предоставляется по программе “Весеннее предложение”, достигает 530 000 рублей

Она будет предложена для стандартной переднеприводной комплектации Joy, а для более дорогих версий Lifestyle, Ultimate, включая полноприводные модификации Active и Supreme, выгода составит от 460 000 до 500 000 рублей. Таким образом, цена на кроссовер C5 стартует от 2 149 900 рублей.

Напомним, что переднеприводный кроссовер Omoda C5 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Он позволит разогнаться с места до “сотни” за 9,9 с., а “максималка” составит 195 км/ч. Средний расход топлива - 7,1 л. Коробка - вариатор. Версия с полным приводом получила 1,6 литровый турбированный двигатель на 150 л.с. и 275 Нм. Динамика у такого автомобиля получше - 8,6 с. до 100 км/ч. Но средний расход слегка повыше - 7,4 л. В этом случае мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.