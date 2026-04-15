Автомобильный портал Motorpage
15 апр 2026

Omoda C7 получит 186-сильный мотор и пропишется в Калуге

Omoda C7 получит 186-сильный мотор и пропишется в Калуге
Автор фото: фирма-производитель

Согласно данным одобрения типа транспортного средства, Omoda C7 получит более мощную версию, которая ранее не предлагалась покупателям

При этом речь идет о двух версиях с передним и полным приводом, оснащенных одинаковым по объему 1,6-литровым двигателем. Переднеприводная модификация имеет мощность в 150 л.с., тогда как полноприводная получила форсированный агрегат на 186 л.с. (275 Нм). В обоих случаях в паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Производство модели планируется наладить в течение 2026 года на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области (предприятие входит в структуру компании AGR).

При написании новости использовалась информация:
auto.ru

Комментарии к новости

 Новости Omoda C7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 5 1