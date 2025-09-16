Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2025

Omoda C7 начали собирать в Калининграде

Автор фото: фирма-производитель

На калининградском заводе «Автотор» налажено производство кроссовера Omoda C7.

Информацию о запуске подтвердило получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) компанией «Балтавто», аффилированной с «Автотором». Более того, этот документ позволяет выпускать автомобили не только в России, но и в странах ЕАЭС.

По данным СМИ, первые партии C7 с российскими VIN-номерами появятся у дилеров уже в ближайшее время. При этом выпуск фактически стартовал еще в августе (до завершения сертификационных процедур). Для новой модели на «Автоторе» развернули шесть роботизированных сварочных линий и окрасочный комплекс, рассчитанный на выпуск до 200 тысяч кузовов в год.

Напомним, что Omoda C7 дебютировал на российском рынке в мае этого года. Для нашей страны автомобиль комплектуется 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-ступенчатый «робот». Привод может быть передний или полный.
 

Известия

Комментарии к новости

 Новости Omoda C7

