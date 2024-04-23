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23 апр 2024

Появились первые изображения кроссовера Omoda C7

Появились первые изображения кроссовера Omoda C7
Автор фото: фирма-производитель

В рамках Пекинского автосалона марка Omoda представит свой новый кроссовер под названием C7. Для подогревания интереса к модели, компания поделилась тизерным изображением, раскрывающим дизайн автомобиля

Пока что на единственном изображении можно разглядеть только динамичный профиль кроссовера. Передняя часть выделяется светодиодным рисунком, состоящим из множества округленных элементов. Задние фонари дополнены диодной полосой, вероятно, растянувшейся по всей ширине кузова. Также особый шарм кроссоверу придает эффект парящий крыши.

Как можно догадаться по индексу, «семерка» по габаритам будет больше C5, который официально представлен на российском рынке. В основе конструкции лежит платформа от братского кроссовера Jaecoo J7. Предположительно, силовая установка от него также будет позаимствована. Это 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л.с., сочетающийся с 7-ступенчатым роботом.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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