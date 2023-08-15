Рассекречен интерьер Omoda E5

В интернете были опубликованы изображения интерьера электрического кроссовера Omoda E5 для российского рынка

Напомним, что кроссовер Omoda E5 должен дебютировать в России до конца 2023 года. Данный автомобиль фактически является элекстрической версией модели Omoda C5, официально представленной на российском рынке. Внешне автомобили очень похожи, только у “электрички” вместо решетки радиатора стоит пластиковая “заглужка” в цвет кузова. В интерьере изменений намного больше. E5 оснащается широкой прямоугольной цифровой панелью, которая разделена на “приборку” и “мультимедийку”. Центральный тоннель стал полностью горизонтальным, в связи с этим появилось дополнительное пространство для беспроводной зарядки телефонов. По-другому оформлены дверные ручки, селектор передач, кнопки и другие элементы салона.

Известно, что Omoda E5 для российского рынка получит один электромотор на передней оси. Мощность мотора составляет 225 л.с. Разгон до 100 км/ч - 7,8 с. Батарея емкостью 61 кВт*ч позволит преодолеть до 450 км на одном полном заряде. Привод соответственно передний.