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27 июл 2023

С конвейера сошел новый кроссовер Omoda E5

С конвейера сошел новый кроссовер Omoda E5

Китайский завод Chery приступил к сборке первой серийной партии электрического кроссовера Omoda E5

Официальный дебют новинки состоялся на Шанхайском автосалоне в 2023 году под названием Omoda 5 EV. Автомобиль отличается от бензиновой версии отсутствием решетки радиатора, новыми бамперами и дизайном колесных дисков. Салон остался прежним, за исключением новых материалов отделки.

Omoda E5 получит электромотор мощностью 225 л.с. (350 Нм). Автомобиль будет комплектоваться батареей емкостью 61 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 450 км на одном полном заряде. Заявленный разгон до 100 км/ч - 7,8 с. Стоимость Omoda E5 пока не оглашается, но известно, что автомобиль официально приедет в Россию к конце 2023 года.

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