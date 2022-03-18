Renault откажется от бренда Samsung

До сегодняшнего дня все модели Renault, которые шли на рынок Южной Кореи, продавались под наименованием Samsung

Объясняется это просто - между французским автопроизводителем и корейским IT-гигантом есть соглашение о партнерстве, которое оформлено в виде совместного предприятия Renault-Samsung, но знали ли вы, что французы здесь появились сравнительно недавно.

Немного истории - изначально фирма называлась Samsung Motors, которую корейцы создали совместно c Nissan в 1994 году. В 1999 году из-за кризиса компания приостановила свою деятельность. В этом же году Renault создает альянс с Nissan, выкупая часть его акций. А через год французы практически полностью поглощают и Samsung Motors, оставляя корейцам лишь малую долю в размере 18 процентов. Впрочем, статус полноценного партнера у Samsung остаются и они имеют право влиять на принятие решений.

Почему же французы хотят отказаться от корейского бренда. Все просто – истек срок соглашения на использование наименования Samsung. Сама компания остается, вместе со своей структурой, только называться все будет иначе - Renault Korea Motors. К слову, корейские мощности Renault будут направлены на развитие еще одного СП – с китайским концерном Geely.