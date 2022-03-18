Автомобильный портал Motorpage
18 мар 2022

Renault откажется от бренда Samsung

Renault откажется от бренда Samsung

До сегодняшнего дня все модели Renault, которые шли на рынок Южной Кореи, продавались под наименованием Samsung

Объясняется это просто - между французским автопроизводителем и корейским IT-гигантом есть соглашение о партнерстве, которое оформлено в виде совместного предприятия Renault-Samsung, но знали ли вы, что французы здесь появились сравнительно недавно.

Немного истории -  изначально фирма называлась Samsung Motors, которую корейцы создали совместно c Nissan в 1994 году. В 1999 году из-за кризиса компания приостановила свою деятельность. В этом же году  Renault создает альянс с Nissan, выкупая часть его акций. А через год французы практически полностью поглощают и Samsung Motors, оставляя корейцам лишь малую долю в размере 18 процентов. Впрочем, статус полноценного партнера у Samsung остаются и они имеют право влиять на принятие решений.

Почему же французы хотят отказаться от корейского бренда. Все просто – истек срок соглашения на использование наименования Samsung.  Сама компания остается, вместе со своей структурой, только называться все будет иначе - Renault Korea Motors.  К слову,  корейские мощности Renault будут направлены на развитие еще одного СП – с китайским концерном Geely.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда стоит открывать велосипедный сезон?

18 марта 2022
Haval Drago

Haval Drago сертифицирован для России

18 марта 2022
Saab 95

Посмотрите на Saab который может участвовать в дрэг-гонках

18 марта 2022

Renault откажется от бренда Samsung

18 марта 2022

Samsung представил технологию цифрового автомобильного ключа

15 января 2021
Samsung XM3

Renault Arkana превратили в Samsung

21 февраля 2020

 Новости Samsung

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Camry - toyota camry (2021) за что его так любят? Тест драйв
18 марта 2022

Toyota Camry
"За что его так любят?"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2021) свой в доску
Тест драйв
17 марта 2022

Volkswagen Teramont
"Свой в доску"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"
Toyota Highlander - toyota highlander (2020) маленький для американцев и большой для русских
Тест драйв
14 марта 2022

Toyota Highlander
"Почему Toyota Highlander маленький для американцев и большой для русских"

Написано новостей:

3 0 2 5 2