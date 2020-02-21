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21 фев 2020

Renault Arkana превратили в Samsung

Renault Arkana превратили в Samsung
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault Samsung Motors представила южнокорейскую версию купе-кроссовера Arkana. Модель переименовали в Samsung XM3

Внешне вседорожник отличается от российской Арканы только дизайном бамперов, решётки радиатора и эмблемами. Правда, интерьер новинка получила свой собственный.  Важно отметить, что с автомобилем произошел не просто ребрендинг, но и существенное изменение технической составляющей, так как Samsung XM3 построен на тележке CMF-B от хэтчбека Renault Clio, в отличие от „отечественной“ Arkana, которая базируется на платформе Global Access.

Как и Аркана, Samsung XM3 оснащается двумя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферником и более мощным турбомотором объёмом 1,33 литра, разработанным совместно с немецким концерном Daimler. Базовый двигатель сочетается с вариатором, а турбированный — семиступенчатым «робот» с двумя сцеплениями. Отдача двигателей не сообщается. Привод у XM3 — только передний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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