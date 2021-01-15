Samsung представил технологию цифрового автомобильного ключа

Да, Samsung может похвастать не только телефонами, но и интересными решениями для автомобилей, правда, у сегодняшнего продукта есть несколько важных нюансов

Корейский IT-гигант решил расширить функционал своего приложения SmartThings. Раньше оно специализировалось на управлении функциями умного дома, теперь же в него хотят добавить автомобильный модуль. Предполагается, что при помощи смартфона водитель сможет открывать двери, заводить двигатель и т.д.

А теперь нюанс. Реализуется эта функция через протокол UWB, когда беспроводная связь обеспечивается не радиочастотами, а специальными энергетическими импульсами. Вся проблема в том, что эта технология не шибко распространена на смартфонах - ей обладают только новейшие флагманы от Apple и Samsung. Но сменить себе смартфон достаточно легко, а машину – куда сложнее. А ведь для наслаждения прогрессом придется сделать и это, так как UWB есть только на автомобилях BMW.