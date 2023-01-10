Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2023

В Россию приехали кроссоверы Samsung

В Россию приехали кроссоверы Samsung

Пусть вас не смущает громкое наименование корейского производителя электроники – под ним французский концерн Renault продает свои машины в Южной Корее. Как эти машины попали в Россию? Правильно – благодаря параллельному импорту

Итак, отечественные дилеры начали продажи новых корейских кроссоверов Samsung QM6. Стоимость новинки в среднем составляет 3,6 миллиона рублей. Фактически, за непривычным цифро-буквенным кодом скрывается уже знакомый нам Renault Koleos.

Все продаваемые у нас модели оборудованы двухлитровым турбодизелем, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором. Что касается опций, то кроссовер оснащен светодиодной оптикой, задними фонарями с эффектом «бегущей строки», парктрониками, а также климат-контролем и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Range Rover Sport

Range Rover Sport не смог нормально пройти лосиный тест

10 января 2023

Сколько стоит обслуживание Bugatti Chiron

10 января 2023

Goodyear представила самые экологичные шины

10 января 2023

Renault откажется от бренда Samsung

18 марта 2022

Samsung представил технологию цифрового автомобильного ключа

15 января 2021
Samsung XM3

Renault Arkana превратили в Samsung

21 февраля 2020

 Новости Samsung

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 1 8 7