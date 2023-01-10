В Россию приехали кроссоверы Samsung

Пусть вас не смущает громкое наименование корейского производителя электроники – под ним французский концерн Renault продает свои машины в Южной Корее. Как эти машины попали в Россию? Правильно – благодаря параллельному импорту

Итак, отечественные дилеры начали продажи новых корейских кроссоверов Samsung QM6. Стоимость новинки в среднем составляет 3,6 миллиона рублей. Фактически, за непривычным цифро-буквенным кодом скрывается уже знакомый нам Renault Koleos.

Все продаваемые у нас модели оборудованы двухлитровым турбодизелем, отдача которого составляет 177 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором. Что касается опций, то кроссовер оснащен светодиодной оптикой, задними фонарями с эффектом «бегущей строки», парктрониками, а также климат-контролем и мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.