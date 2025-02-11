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11 фев 2025

Кроссоверы SOUEAST S07 и S09 стали доступнее

Кроссоверы SOUEAST S07 и S09 стали доступнее
Автор фото: фирма-производитель

Бренд SOUEAST объявил о старте специальной программы, которая позволит покупателям сэкономить на покупке кроссовера S07 и флагманской модели S09. Акция продлится до конца февраля 2025 года.

Эта программа включает пониженный процент (14%) по автокредиту, а также дополнительную выгоду до 350 000 рублей через трейд-ин. Таким образом, стоимость S07 Comfort с учетом выгод составляет 2 749 000 рублей, а S09 Comfort Plus — 3 549 000 рублей.

Напомним, что кроссовер SOUEAST S07 оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л.с. и 190 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть передний или полный. Более крупный S09 также предложен с двигателем объемом 1,6 л., а в версии подороже с 2,0-литровым мотором на 197 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Этот двигатель также может агрегатироваться “роботом” или “автоматом”. Привод - передний и полный соответственно.

При написании новости использовалась информация:
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