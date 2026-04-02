2 апр 2026

На российском рынке появился новый кроссовер Soueast S06

Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд марки Soueast пополнился самым доступным кроссовером S06

Базовая версия оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. В паре с ним работает роботизированная коробка передач. Привод — передний. Старшая модификация получила 1,6-литровый мотор с отдачей 186 л.с. В этой версии двигатель работает в паре с классическим автоматом. Привод — полный. Заявлен разгон до 100 км/ч за 9,3 секунды.

Длина модели составляет 4616 мм при колесной базе 2720 мм. При этом отмечается вместительный багажник и дорожный просвет в 190 мм. В плане дизайна модель выделяется сложной оптикой, пластиковым обвесом и «агрессивным» бампером с решеткой радиатора.

