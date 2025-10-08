Автомобильный портал Motorpage
8 окт 2025

Три новых китайских кроссовера готовятся к дебюту на российском рынке

Автор фото: фирма-производитель

Сразу три модели из Китая официально сертифицированы для продаж в России. Одобрение типа транспортного средства получили кроссоверы Geely EX5 EM-i, Changan CS75 Plus четвертого поколения и Soueast S06

Гибридный Geely EX5 EM-i станет первой подключаемой моделью марки для России. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 99 л.с. и электродвигателем на 218 л.с. Запас хода в гибридном режиме достигает 940 км. Привод — передний.

Changan CS75 Plus получил заметные изменения в дизайне и в оснащении. Кроссовер предложат с бензиновым мотором на 181 или 235 л.с. Привод может быть передний или полный.

Третьей новинкой станет Soueast S06, сборка которого будет налажена на калининградском заводе «Автотор». Для модели предусмотрены два турбомотора мощностью 156 и 197 л.с., работающие с 6-ступенчатым и 7-ступенчатым «роботами» соответственно.
 

 Новости SOUEAST

