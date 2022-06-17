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17 июн 2022

Американские власти подозревают Tesla в мошенничестве

Американские власти подозревают Tesla в мошенничестве

На прошлой неделе американское государственное агентство NHTSA объявило, что расширит расследование в отношении компании Tesla. Оно коснётся 830 тысяч машин. Вопросы касаются работы системы автопилота

Расследование показало, что участились случаи, когда автопилот сознательно вел автомобиль в ДТП. Поясним, электроника не распознавала уже существующую аварию на полосе и просто вела машину вперед, а потом за секунду от удара отключался, в итоге у водителя просто не оставалось времени среагировать и совершить нужный маневр.

Если выяснится, что алгоритмы автопилота таковы, что он действительно игнорирует возникновение аварийной ситуации и отключается непосредственно перед столкновением, то это приведет к скандалу, хотя, с юридической точки зрения все очень сложно - на сегодняшний день все автопилоты числятся лишь водительскими ассистентами, а ответственность лежит на самом человеке.

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