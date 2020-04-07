Автомобиль Tesla превратился в аппарат ИВЛ

Инженеры компании Tesla показали прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), который почти полностью состоит из деталей от электрического седана Model 3

Процессор мультимедийки управляет воздушным потоком системы вентиляции (как кондиционером электромобиля), а все медицинские показатели выводятся на дисплей от развлекательного комплекса Model 3. Для смешивания кислородной смеси применяется бак-ресивер от пневматической подвески старших Model S и X.

Как рассказал инженер Tesla Джозеф Мардалл, в компании пытаются использовать максимально возможное число деталей от электромобилей, потому что они хорошо изучены и доступны в большом количестве. Сейчас проходят последние испытания системы. Как только аппараты ИВЛ будут готовы, Tesla начнёт их серийное производство на своём заводе в штате Нью-Йорк, где ранее выпускали солнечные панели.