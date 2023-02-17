Автопилот Tesla опять всех подводит

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) снова выдала претензии Tesla по работе автопилота. Компании пришлось реагировать и организовать отзыв сразу 360 тысяч автомобилей

Эксперты по безопасности выяснили, что автопилот часто направляет машину на проезд перекрестка, в тот момент когда уже горит желтый сигнал. Также замечены баги с соблюдением скоростного лимита - машина может как и превышать его, так и ехать гораздо медленнее допустимых значений.

К слову, не так давно Сonsumer Reports составили рейтинг автомобильных автопилотов, оценив качество их работы. Удивительно, но ПО от Tesla даже не вошло в лидирующую тройку, оказавшись лишь на седьмом месте. Победителем стала компания Ford со своим BlueCruise.