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17 фев 2023

Автопилот Tesla опять всех подводит

Автопилот Tesla опять всех подводит

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) снова выдала претензии Tesla по работе автопилота. Компании пришлось реагировать и организовать отзыв сразу 360 тысяч автомобилей

Эксперты по безопасности выяснили, что автопилот часто направляет машину на проезд перекрестка, в тот момент когда уже горит желтый сигнал. Также замечены баги с соблюдением скоростного лимита - машина может как и превышать его, так и ехать гораздо медленнее допустимых значений.

К слову, не так давно Сonsumer Reports составили рейтинг автомобильных автопилотов, оценив качество их работы. Удивительно, но ПО от Tesla даже не вошло в лидирующую тройку, оказавшись лишь на седьмом месте. Победителем стала компания Ford со своим BlueCruise.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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