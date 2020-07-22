Глава Tesla впервые вошел в пятерку самых богатых людей мира

Главный исполнительный директор Tesla и владелец компании SpaceX Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей мира. Общая сумма его личных капиталов достигла $74,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга делового издания Forbes

По данным на 21 июля 00:05 мск состояние Маска возросло до $74,2 млрд — это плюс $5,1 млрд за день. Причина такого взлета — рост цен на акции Tesla на бирже Nasdaq до $1668 за штуку (+9% за день). Маск владеет 21% акций Tesla, правда, более половины его пакета заложено в банках в качестве обеспечения кредитов.

Интересно, что Маск ворвался в ТОП-5 всего через неделю после того, как оказался в ТОП-10 богатейших людей мира (тогда его капиталы оценивались в $70,8 млрд). Основа благосостояния Маска — это пакет акций Tesla. Ценные бумаги производителя электромобилей с 29 июня выросли в цене на 60%, а с начала 2020 года — на 300%. Tesla сейчас является самым дорогим по капитализации автопроизводителем в мире: ее рыночная стоимость оценивается в $304,5 млрд — дороже, чем Ford, Ferrari, General Motors и BMW, вместе взятые.