Илон Маск затроллил немецев

Генеральный директор Tesla Илон Маск в шутливой форме отреагировал на решение немецкого суда, который запретил использовать термин «автопилот» в качестве описания комплекса помощи водителю на электромобилях марки

Принявший решение суд постановил, что определение «автопилот» не является верным в качестве наименования систем помощи водителю и компании следует использовать другое слово. Во время недавнего интервью изданию Automotive News Маск, посмеиваясь, заявил, что, раз суд против возможности использования слова «автопилот», он тогда должен переименовать автобаны, поскольку люди могут быть введены в заблуждение относительно возможности машины автоматически работать на трассе.

Маск подтвердил, что называет эту систему автопилотом, поскольку она работает точно так же, как и в самолетах — выдерживая курс. На данный момент автомобили Tesla оснащены системой автономного вождения второго уровня, которая формально все еще требует тщательного контроля водителя над процессом вождения