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11 июн 2020

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Стоимость одной акции компании Tesla превысила тысячу долларов. Таким образом, общая стоимость ценных бумаг американского производителя электрокаров превысила 190 миллиардов долларов

Это сделало фирму самым дорогим автопроизводителем в мире. Об этом сообщает Electrek. Однако, как сообщает агентство Bloomberg, фактически самой дорогой автомобильной компанией планеты всё ещё остаётся Toyota. Дело в том, что у японской фирмы есть ещё и казначейские акции. С учётом их капитализация Тойоты составляет 210 миллиардов долларов.

Но даже несмотря на это, стоимость акций Tesla выше, чем у Volkswagen, Honda и Daimler вместе взятых. По данным Reuters, рост стоимости ценных бумаг производителя электрокаров связан с тем, что глава компании — Илон Маск, сообщил сотрудникам о том, что пришло время массового производства грузовика Semi. Однако в своём сообщении бизнесмен не сказал, когда именно это случится.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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